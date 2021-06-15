В Псковской области ищут хозяев для щенков из болота
В Псковской области ищут хозяев для щенков, вытащенных из заболоченного места, куда их унесла дикая собака-мама. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».
«Мамка по колено. Была выкинута год назад на окраину деревни, так и живет в кустах, людей очень боится. Щенков услышали, вытаскивали, пробираясь по кустам и трясине», - рассказали зоозащитники.
Пристраиваются два мальчика и две девочки. Сейчас им около 2 месяцев. Уши висят. Гладкошерстные. Щенки находятся в районе Старого Изборска. Телефон для связи: 89116986809.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас любимый блогер?
14 июня 2021
ФОТОФАКТ: В деревне Полибино Пореченской волости местные жители провели субботник на берегу озера