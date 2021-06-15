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Общество

В Псковской области ищут хозяев для щенков из болота

В Псковской области ищут хозяев для щенков, вытащенных из заболоченного места, куда их унесла дикая собака-мама. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

«Мамка по колено. Была выкинута год назад на окраину деревни, так и живет в кустах, людей очень боится. Щенков услышали, вытаскивали, пробираясь по кустам и трясине», - рассказали зоозащитники.

Пристраиваются два мальчика и две девочки. Сейчас им около 2 месяцев. Уши висят. Гладкошерстные. Щенки находятся в районе Старого Изборска. Телефон для связи: 89116986809.

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