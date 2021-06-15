Спиртное и кондитерские изделия пыталась украсть псковичка из магазина на улице Труда
14 июня около 20:00 в Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
22-летняя псковичка, находясь в магазине на улице Труда, пыталась украсть спиртное и кондитерские изделия. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Правоохранители задержали девушку и передали её в территориальный отдел полиции.
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