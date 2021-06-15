В России отменили обязательный техосмотр автомобиля для оформления ОСАГО

12:57, 15 июня 2021, ПАИ

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15 июня Госдума приняла закон, который отменяет обязательный технический осмотр транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон «О безопасности дорожного движения» обязывает оформлять страховой полис только после прохождения техосмотра. В соответствии с новым законопроектом для получения полиса ОСАГО водителю не потребуется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО. Нововведения вступят в силу с 22 августа 2021 года.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заметил, что это поможет ликвидировать незаконный бизнес в сфере оформления диагностических карт и не допустить случаев, когда полис ОСАГО покупается в последний день действия техосмотра. Также необходимость принятия закона связана с недостатоком станций техобслуживания, которые отвечают требованиям закона.