Лишь три псковича отправились на альтернативную службу в этом году

15:57, 15 июня 2021, ПАИ

Лишь три псковича отправились на альтернативную службу в этом году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава военного комиссариата Псковской области генерал-майор Сергей Судаков.

В прошлом году альтернативную службу выбрали 15 человек. Сергей Судаков не исключил, что и в этом году число «альтернативщиков» увеличится.

Если призывник не согласен с решением комисии относительно отказа в альтернативной службе, этот вопрос решается через суд. В 2020 году таких заявлений было 14, 9 решены в пользу военкомата.

«Некоторым предоставляется возможность служить дома, если это единственный кормилец в семье», - добавил Сергей Судаков.