Оформить лицензию на перевозку пассажиров водным транспортом теперь можно на «Госуслугах»

16:17, 15 июня 2021, ПАИ

По поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко Минцифры совместно с Минтрансом и Ространснадзором организовали перевод услуги оформления лицензии на перевозку пассажиров на водном транспорте в электронный вид. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в аппарате вице-премьера, по словам Дмитрия Чернышенко, через портал госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом. Вопрос развития водного туризма, в частности возможности оформления лицензии через портал госуслуг, обсуждали на совещании по итогам поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Карелию.

«Важное значение новый сервис по оформлению лицензии через «Госуслуги» будет иметь и для сферы туристических перевозок. В настоящее время лицензирование проходят как крупные, так и небольшие компании, предоставляющие туристические услуги, – от круизных судов до небольших пассажирских катеров», – отметил Дмитрий Чернышенко.

На портале госуслуг можно оформить лицензию на перевозки пассажиров водным транспортом. Это позволит сэкономить время на получение разрешительных документов и затраты, связанные с необходимостью лично посещать ведомства. Значительную долю перевозок внутренним водным и морским транспортом составляют социально значимые муниципальные маршруты - паромные переправы и регулярные перевозки. Например, в Якутии по одному из маршрутов регулярных перевозок пассажиропоток за три года составил более 1,5 млн человек. В труднодоступных регионах часто это единственный способ добраться в нужный район.

Согласно данным Минтранса, за последние три года выдано и переоформлено 1330 лицензий на осуществление такой деятельности. Ежегодно за услугой обращаются более 500 заявителей.