«Единая Россия» сообщила о расширении программы маткапитала

16:33, 15 июня 2021, ПАИ

Как сообщает сайт ER.ru, в результате работы «Единой России» в России создана комплексная система мер помощи семьям с детьми разного возраста. Для этого партия в течение 5 лет совершенствовала федеральное законодательство.

Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала, который увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, оформление стало более удобным. Поменялись и возможности использования средств маткапитала, в частности, его можно потратить на строительство частного дома.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия») отметила, что улучшению жилищных условий многодетных способствует и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей.

При поддержке «Единой России» появились новые меры поддержки для семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Последние начнут действовать с 1 июля 2021 года — изменения в законодательство внесены партией в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. Инициатива прозвучала на Социальном онлайн-форуме «Единой России», а в декабре 2020 года её поддержал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Женщины в декретном отпуске смогут получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также вырос максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Дети-сироты по новому закону получили бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений — этой льготой смогут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно. Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки.

Еще одна инициатива партии – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно. Она заработает с 1 сентября.

По предложению партии родители получили возможность вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетные могут планировать отпуск в удобное для себя время.

Председатель Совета матерей, победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая заявила, что вместе с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей. Она уверена, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне.

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, что в целом создает «подушку безопасности» для молодых семей и многодетных. Заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская подчеркнула, что ключевое направление работы партии в регионе – это поддержка семей с детьми. Она напомнила, что уже более двух лет в Пскове успешно работает «Семейная приемная» «Единой России», где семьи получают консультации и решают свои вопросы. Партийцы в регионе организовали регулярную «родительскую экспертизу» качества питания школьников, а также проведение занятий в школах по здоровому питанию с мастер-классами и творческими конкурсами. В рамках партийного проекта проводятся обучающие семинары «Школа грамотного родителя». «Единая Россия» добилась того, чтобы на законодательном уровне были приняты нужные для семей меры социальной поддержки. Инициативы партии поддержал президент. Они направлены на улучшение качества жизни и демографической ситуации в регионе и в стране», - подытожила Елена Полонская.

Напомним, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. По его словам, предвыборная программа 2016 года выполнена, выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» встретятся с избирателями и расскажут о результатах своей работы.