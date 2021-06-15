Псковский онколог назвал тревожные летние симптомы рака кожи

18:21, 15 июня 2021, ПАИ

Симптомы, которые могут быть поводом, для обращения ко врачу, сообщил главврач Псковского онкологического диспансера Александр Юров в проекте ПАИ-live, приуроченном к Дню открытых дверей в этом учреждении, направленном на выявление рака кожи и меланомы. Акция прошла сегодня, 15 июня.

В первую очередь, он посоветовал обратить внимание на невусы [ограниченные пигментные пятна или доброкачественные родинки - ПАИ].

«Если есть какие-то новообразования на коже: невусы либо пятна, которые вас беспокоят, они не заживают, кровоточат, резко поменяли форму за счет длительного пребывания на солнце, либо вы приехали из отпуска из какой-то жаркой страны и видите изменения невуса или родинки, которые у вас с рождения, конечно, это повод обратиться к специалисту для последующей верификации опухоли и корректного лечения на 1-2 стадии», - рассказал Александр Юров.

Врач также отметил, что в основном, в группу поражения этими заболеваниями входят лица преклонного возраста, которые находятся длительный период на солнце и не пользуются средствами защиты от солнца.

«Приходят и студенты, и возрастное поколение, у которого большое количество новообразований на коже, это и кератозы, и папилломы, и другие новообразования,

но особое внимание мы уделяем категории старше 60 лет, потому что риск получения рака кожи в этом возрасте удваивается», - отметил эксперт.