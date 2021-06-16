В Великой в Пскове купаться нельзя – Роспотребнадзор

13:41, 16 июня 2021, ПАИ

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Вода в реке Великой в Пскове неудовлетворительного качества, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Нестерука.

Водоем в черте города не соответствует гигиеническим нормам по бактериальному загрязнению.

Как пояснил Александр Нестерук, в районе городского пляжа в Пскове специалисты обнаружили колифагов, которые говорят о том, что вода загрязнена бактериями.

«Мы дали предписание администрации города, чтобы она выставила аншлаги, что купание запрещено», – отметил главный санитарный врач области.

Он также рассказал, что песок в районе городского пляжа – хороший.

«Лежать там можно. Но в воду лезть, к сожалению, несмотря на предстоящую в ближайшее время жару, опасно и нежелательно», – сказал Нестерук и дал псковичам рекомендацию купаться за городом – в Чудском и Гороховом озерах, в озере Большой Иван, в районах детских лагерей.

«Там везде вода хорошая», – отметил он.

Ранее сообщалось, что температура воды в Пскове достигла комфортных для купания показателей.