Отчёт об исполнении бюджета ФОМС Псковской области за 2020 год согласовали депутаты

11:42, 17 июня 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.

По расходам бюджет ФОМС исполнен на 98,9% от первоначально утверждённых показателей. Расходы территориального фонда составили 8 млрд 479 млн 615 тысяч рублей. Ранее председатель территориального фонда Валентина Альбова заметила, что в непростых условиях 2020 года, связанных с пандемией коронавируса, объёмные показатели ни по одному виду медицинской помощи, кроме скорой помощи, не выполнены. «Это касается и амбулаторно-поликлинической сети, и стационаров», - рассказала она накануне на заседании комитетов ПОС.

Первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов отметил, что в прошлом году на здравоохранение Псковской области израсходована небывалая сумма в размере почти 8,5 млрд рублей. «Это дало возможность отлично справиться с напастью, которая продолжается и сегодня», - заявил Виктор Антонов. Он добавил, что по заключению Счетной палаты деньги потрачены рационально, система работает и все надбавки тем, кто работает с коронавирусными пациентами, выплачены.