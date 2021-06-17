Отчёт об исполнении бюджета ФОМС Псковской области за 2020 год согласовали депутаты
Депутаты Псковского областного Собрания согласовали отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 59-й сессии регионального парламента 17 июня.
По расходам бюджет ФОМС исполнен на 98,9% от первоначально утверждённых показателей. Расходы территориального фонда составили 8 млрд 479 млн 615 тысяч рублей. Ранее председатель территориального фонда Валентина Альбова заметила, что в непростых условиях 2020 года, связанных с пандемией коронавируса, объёмные показатели ни по одному виду медицинской помощи, кроме скорой помощи, не выполнены. «Это касается и амбулаторно-поликлинической сети, и стационаров», - рассказала она накануне на заседании комитетов ПОС.
Первый заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Антонов отметил, что в прошлом году на здравоохранение Псковской области израсходована небывалая сумма в размере почти 8,5 млрд рублей. «Это дало возможность отлично справиться с напастью, которая продолжается и сегодня», - заявил Виктор Антонов. Он добавил, что по заключению Счетной палаты деньги потрачены рационально, система работает и все надбавки тем, кто работает с коронавирусными пациентами, выплачены.
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