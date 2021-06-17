Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Готовится конкурс на проект временного моста взамен Ольгинского

Готовится конкурс на проект временного моста на период ремонта Ольгинского, сообщил в эфире ПАИ-live 17 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

По его словам, разрабатывается проект, будут дополнительно проводиться конкурсные процедуры по разработке проекта временного моста на время ремонта Ольгинского, чтобы не останавливать движение.

«В ближайшее время городу будут выделены на это средства. Место временного моста пока не определено», - уточнил Елкин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Следите ли вы за успехами нашей сборной на Евро 2021?
Проголосовать >>>

17 июня 2021

Борис Елкин назвал составляющие безопасности электросамокатов
17 июня 2021

Строительство моста на объездной в Пскове подорожает
17 июня 2021

Кондиционеры, перерывы, сокращённый день: аномальная жара прогнозируется в Псковской области
17 июня 2021

Вся разметка в Пскове теперь наносится только термопластиком
17 июня 2021

Постоянный контроль за ходом вакцинации от COVID-19 пообещала районам Вера Емельянова
17 июня 2021

Елкин в эфире – очередной выпуск ПАИ-live о ремонте дорог в Пскове
17 июня 2021

Рост издержек производителей в Псковской области повлиял на цены товаров
17 июня 2021

Продажу поддельных справок об отсутствии COVID-19 пресекли в Псковской области


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...