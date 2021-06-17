Готовится конкурс на проект временного моста взамен Ольгинского

10:18, 17 июня 2021, ПАИ

Готовится конкурс на проект временного моста на период ремонта Ольгинского, сообщил в эфире ПАИ-live 17 июня председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

По его словам, разрабатывается проект, будут дополнительно проводиться конкурсные процедуры по разработке проекта временного моста на время ремонта Ольгинского, чтобы не останавливать движение.

«В ближайшее время городу будут выделены на это средства. Место временного моста пока не определено», - уточнил Елкин.