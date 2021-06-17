Часть сквера у пустыря исчезнет после ремонта на улице Байкова в Пскове
В Пскове на улице Байкова после ремонта исчезнет часть сквера у пустыря. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в программе ПАИ-live 17 июня.
По словам Елкина, по скверу возникало много вопросов у местных жителей. Многие просили его оставить, в итоге он сохранится, но только в «усеченном варианте».
«Там будут полноценные пешеходные переходы сделаны, четырехполосная дорога для жителей, которая будет идти не под окнами. Озеленение снесут это плохо, но сделают полноценные хорошие тротуары, в этом месте гуляют с собаками или распивают алкогольные напитки», - сказал Елкин.
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