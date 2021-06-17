Пропавшую три месяца назад 16-летнюю девушку разыскивают в Псковской области
В Псковской области ищут пропавшую три месяца назад 16-летнюю девушку. Об этом сообщается в группе регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Вероника-Даниелла Шантора (Узнанска) пропала 26 марта 2021 года. Приметы пропавшей: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.
Всех обладающих какой-либо информацией о пропавшей просят сообщить об этом по телефону бесплатной горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8(800) 700-54-52 или 112.
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