Пропавшую три месяца назад 16-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

10:38, 17 июня 2021, ПАИ

В Псковской области ищут пропавшую три месяца назад 16-летнюю девушку. Об этом сообщается в группе регионального отделения отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Вероника-Даниелла Шантора (Узнанска) пропала 26 марта 2021 года. Приметы пропавшей: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.

Всех обладающих какой-либо информацией о пропавшей просят сообщить об этом по телефону бесплатной горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» 8(800) 700-54-52 или 112.