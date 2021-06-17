Многотомный отчёт о результатах раскопок на улице Свердлова в Пскове отправили в Институт археологии РАН

16:09, 17 июня 2021, ПАИ

Большой многотомный отчёт о результатах раскопок на улице Свердлова в Пскове отправили в полевой комитет Института археологии РАН. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

По словам археологов, всего на улице Свердлова было произведено раскопов на площади 3000 квадратных метров, общей протяженностью почти 2 километра. Участие в работах принимали 28 человек.

Отчёт состоит из 14 томов, 1000 страниц текста и более 2000 иллюстраций общим весом 15 кг.

«Это была огромная, сложная, но очень интересная работа», - отметили в археологическом центре.