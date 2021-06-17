Осадочек остался. Псковичи не доверяют метеорологам

16:36, 17 июня 2021, ПАИ

Мать природа – женщина капризная. Её красоту воспели в веках классики, а её настроение ежедневно пытаются предсказать метеорологи. До их появления людям приходилось изобретать народные приметы и жечь чучела – всё ради того, чтобы получить желаемые погодные условия. Времена меняются, но желание знать, где «грянет гром», никуда не исчезло. Мы обратились к псковичам, чтобы узнать, верят ли они в прогнозы погоды и каким ресурсам доверяют. Результаты смотрите в нашем опроснике.

Псковичи придерживаются принципа «доверяй, но проверяй». Способы проверки разнятся, но никто не выходит на улицу, полагаясь на слепой случай. «Я им не верю, но проверяю. Пользуюсь приложением «Погода» на телефоне», - говорила псковичка. Кто-то просто смотрит в окно и сравнивает с ресурсами, которым доверяют. «За погодой слежу. Можно в окно посмотреть, можно в интернете посмотреть. Но тоже, смотря какой сайт. «Гисметео» – более авторитетный», - говорили представители молодого поколения.

Люди старшего поколения больше доверяют не метеорологам, а своему организму. «Хочется верить. Порой посмотришь, говорят одно, а завтра другое. Даже температура другая. Я старый человек, поэтому, если ломит суставы, значит, погода изменится», - говорила пенсионерка.

Все прочие на прогноз погоды смотрят только при необходимости. Если нужно куда-то уехать или не попасть под дождь по пути на работу. Смотрят в интернете или на экране своего смартфона. «Нет, не особо слежу за погодой. Смотрю в интернете. Просто ввожу в поисковой строке «Погода на сегодня». Даже если говорят, что погода будет безоблачная, на всякий случай беру с собой зонтик», - говорила участница опроса.

Как сказал один из респондентов: «У природы нет плохой погоды…». Главное, чтобы человек старался не нарушать её хрупкий баланс. Тогда погода будет благодать.