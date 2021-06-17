Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила при необходимости ужесточать антиковидные меры

22:16, 17 июня 2021, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам ведомства в регионах усилить мониторинг ситуации с короноавирусом и при необходимости ужесточать меры. Об этом сообщает РИА Новости.



«Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».



Тем временем, Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Об этомсегодня заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Готовим рекомендации», - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли уже сейчас ревакцинироваться от коронавируса тем, у кого снизился титр антител.



Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».



