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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила при необходимости ужесточать антиковидные меры

Анаа Попова сказала, что её ведомство внимательно следит за развитием ситуации. Фото РИА Новости / Александр Астафьев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам ведомства в регионах усилить мониторинг ситуации с короноавирусом и при необходимости ужесточать меры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией. И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Тем временем, Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Об этомсегодня заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Готовим рекомендации», - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, можно ли уже сейчас ревакцинироваться от коронавируса тем, у кого снизился титр антител.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Также в России созданы вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

 

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