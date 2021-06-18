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Общество

1,4 миллиарда рублей получили мошенники на сайтах объявлений

 

С конца 2019 года мошенники украли почти 1,4 миллиарда рублей на таких сервисах, как «Авито», «Авто.ру» и «Юла». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервиса мониторинга даркнета DLBI.

Как стало известно, количество мошеннических группировок, действующих сегодня на известных сайтах, превышает 200.

Злоумышленники обманывают пользователей, присылая им ссылку на посторонний сайт для оплаты несуществующего товара или для получения данных банковской карточки якобы для перевода на неё денежных средств. 

По данным исследования, объем мошенничества за пять месяцев этого года вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым и составил 539 миллионов рублей.

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