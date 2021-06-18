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Общественный помощник псковского губернатора на соревнованиях по вейкборду «раскидал» именитых спортсменов

Общественный помощник псковского губернатора, инвалид-колясочник Владимир Петров на соревнованиях по вейкбордингу Extreme Fantasy в Санкт-Петербурге «раскидал» именитых спортсменов. Об этом в эфире ПАИ-live рассказал основатель псковского вейк-парка Павел Герасенков.

В 2020 году губернатор региона Михаил Ведерников подарил Владимиру специальную доску для вейкбординга. С тех пор спортсмен может заниматься почти наравне со всеми.

«Володя недавно открыл сезон, неделю назад, по-моему, выкладывал видео в Инстаграм. Думаю, у него есть все шансы на чемпионство в своей категории. Он показал в прошлом году хороший уровень, на последних соревнованиях Extreme Fantasy в Петербурге он победил. Прямо раскидал всех именитых райдеров, поэтому и подарок не зря. Володя еще покажет себя», - уверен Павел Герасенков.

Таких успехов Владимир сумел достичь за полтора года.

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