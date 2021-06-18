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Общество

Теперь можно получить посылку за другого человека по электронной доверенности

Фото Pixabay.com

Посылку  на почте теперь можно получить за другого человека по электронной доверенности, сообщила Псковскому агентству информации  пресс-служба регионального филиала  Почты России. 

«Сервис электронных доверенностей упростит рутинные процессы и высвободит время клиентов», — отметил заместитель генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаил Волков. 

Предполагается, что теперь получателям не придется заполнять кучу бумаг, для получения посылки за другого человека, учитывая, что раньше требовалось заранее оформлять все бумаги на почте или у нотариуса. На данный момент опция электронных доверенностей доступна на сайте и в ближайшем времени появится в мобильном приложении Почты России. 

Доверенность можно оформить в электронном формате за несколько минут бесплатно. При этом достаточно знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем личном кабинете. При оформлении электронной доверенности личные данные пользователей будут надежно защищены. 

Доверенность действует до года, в зависимости от выбранного формата.  

«В ближайшей перспективе мы планируем подключить к сервису и другие услуги почты, а также реализовать сервис электронных доверенностей для юридических лиц, что значительно упростит взаимодействие с компаниями»,- отметил заместитель генерального директора. 

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