Псковичей приглашают на лекцию о фашистской пропаганде
Псковичей приглашают посетить лекцию о фашистской пропаганде в канун Дня памяти и скорби. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.
Посетители смогут послушать лекцию «Псков. Оккупация» сотрудника Псково-Изборского музея-заповедника Олега Фёдорова о фашистской русскоязычной газете «За Родину», которая выходила в Пскове с 1941 по 1944 год.
Олег Фёдоров расскажет, на чьи деньги она издавалась и кем, кто в этой газете работал, как сложилась судьба этих людей после разгрома немецко-фашистских захватчиков и что было в письмах, которые главному редактору писали псковские читатели.
Из лекции также можно будет узнать, какие темы затрагивали фашистские коллаборационисты и о чём говорят объявления, которые публиковались в фашистских газетах для оккупированного советского населения.
Начало лекции 21 июня в 18:00.
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