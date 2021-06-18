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Общество

Псковичей приглашают на лекцию о фашистской пропаганде

Псковичей приглашают посетить лекцию о фашистской пропаганде в канун Дня памяти и скорби. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Посетители смогут послушать лекцию «Псков. Оккупация» сотрудника Псково-Изборского музея-заповедника Олега Фёдорова о фашистской русскоязычной газете «За Родину», которая выходила в Пскове с 1941 по 1944 год.

Олег Фёдоров расскажет, на чьи деньги она издавалась и кем, кто в этой газете работал, как сложилась судьба этих людей после разгрома немецко-фашистских захватчиков и что было в письмах, которые главному редактору писали псковские читатели.

Из лекции также можно будет узнать, какие темы затрагивали фашистские коллаборационисты и о чём говорят объявления, которые публиковались в фашистских газетах для оккупированного советского населения.

Начало лекции 21 июня в 18:00.

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