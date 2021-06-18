Обязательная агитация и вакцинация — очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:30, 18 июня 2021, ПАИ

В эфир вышел очередной выпуск проекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» - о самом важном и интересном в региональном Telegram-каналах.

Псковское областное Собрание депутатов провело свою последнюю сессию. Назначена дата выборов в федеральный и региональный парламенты. Завтра пройдет съезд «Единой России». Путин и Байден мирно поговорили, Бузова и Губерниев миром не разошлись. Обязательная вакцинация наступает, ограничительные меры крепчают. Повестка российского и псковского Telergam-пространства на этой неделе оказалась крайне богатой на события и оценки. Они и стали главными темами выпуска «Псковского телеграма».

Соведущие программы таке обсудили методы партийной агитации в эпоху пандемии, избирательность в чтении некоторых представителей оппозиционной партии, а также почему больше внимания уделяется не главным событиям, а тому, что происходит вокруг них.