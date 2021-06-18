Псковичам рассказали, как выбрать безопасный квас

23:37, 18 июня 2021, ПАИ

Квас – один из любимых напитков россиян, что вполне объяснимо: он хорошо утоляет жажду, содержит витамины B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты и микроэлементы. Как выбрать безопасный напиток, Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона.

«В настоящее время данный напиток производится по ГОСТ или техническим условиям, стандартам организаций. При изготовлении кваса по ГОСТ не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. В соответствии с действующим законодательством места размещения нестационарных торговых объектов, в том числе торговли квасом из изотермических ёмкостей в розлив, утверждаются органами местного самоуправления», - отметили специалисты ведомства.

Содержание алкоголя в дрожжевом сорте кваса колеблется: от 0,7 % об. до 1,2% об. Квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии. Часто вред приносит не сам продукт, а его качество и количество.

Индивидуальный предприниматель, изготовитель, а также продавец обязан указать фирменное наименование своей организации, ее адрес и режим работы, наименование и дату изготовления кваса.