Еще 59 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

09:29, 19 июня 2021, ПАИ

За прошедшие сутки в Псковской области коронавирусом заболели еще 59 человек, теперь количество инфицированных за все время пандемии составляет 38 695. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram.

Также за сутки в регионе выздоровели 26 пациентов (32 986 за все время). За все время пандемии скончался 441 человек.

Лаборатории за сутки провели 1272 тестов на COVID-19 (404 751 всего).

Михаил Ведерников также сообщил, что новых очагов заболевания коронавирусом в Псковской области не выявлено. Он также призвал псковичей не забывать о мерах безопасности, избегать общественных мест и записываться на вакцинацию.