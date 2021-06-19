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Страна и мир

Продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов предложил президент РФ

Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, на эти цели объем финансирования будет обязательно увеличиваться по мере поступления от регионов новых, хорошо проработанных проектов.

Кроме того, Владимир Путин напомнил, что речь идет о повышающих качество жизни граждан направлениях: в том числе благоустройство городов и посёлков, создание площадок для новых производств, промышленных и туристических кластеров, других бизнес-проектов, развитие современных коммуникаций и общественного транспорта.

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