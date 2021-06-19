Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику
Регионы должны проводить ответственную финансовую долговую политику, чтобы потом федеральным властям «не пришлось приходить и разводить руками из-за того, что региону нужна дополнительная помощь». Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.
По словам главы региона, уже принят в третьем чтении законопроект, позволяющий снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты. Это замещение дорогих и коротких коммерческих кредитов долгосрочными бюджетными кредитами по символической ставке 0,1%.
«Каждый регион, который прежде сталкивался с высокой коммерческой задолженностью, теперь сможет снизить эту нагрузку. Сократить долю коммерческих кредитов до 25% от своего общего долга. Обращаю внимание коллег из регионов, в дальнейшем эту планку нужно держать. Проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику», - сказал Владимир Путин.
Он подчеркнул, что соответствующие федеральные органы власти должны контролировать ситуацию, чтобы потом «не приходить и разводить руками»
«Вот такой регион набрал то-то, теперь ему нужно то-то». Ну а вы куда смотрели? Я понимаю, есть у нас определенные законы, предусматривающие собственные полномочия. Но в конце концов, это выливается во что? Что все опять приходят на федеральный уровень, и мы начинаем с центра поля эту проблему решать», - добавил президент, отметив, что Минфин регулярно выделяет финансовую поддержку регионам.
«Надо как-то сопоставлять с тем, что происходит в реальных финансах на региональном уровне», - считает Путин.
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
Кандидатов в первую пятерку списка «Единой России» на предстоящих выборах назвал Владимир Путин