Путин призвал регионы проводить ответственную финансовую политику

16:00, 19 июня 2021, ПАИ

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Регионы должны проводить ответственную финансовую долговую политику, чтобы потом федеральным властям «не пришлось приходить и разводить руками из-за того, что региону нужна дополнительная помощь». Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

По словам главы региона, уже принят в третьем чтении законопроект, позволяющий снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты. Это замещение дорогих и коротких коммерческих кредитов долгосрочными бюджетными кредитами по символической ставке 0,1%.

«Каждый регион, который прежде сталкивался с высокой коммерческой задолженностью, теперь сможет снизить эту нагрузку. Сократить долю коммерческих кредитов до 25% от своего общего долга. Обращаю внимание коллег из регионов, в дальнейшем эту планку нужно держать. Проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику», - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что соответствующие федеральные органы власти должны контролировать ситуацию, чтобы потом «не приходить и разводить руками»

«Вот такой регион набрал то-то, теперь ему нужно то-то». Ну а вы куда смотрели? Я понимаю, есть у нас определенные законы, предусматривающие собственные полномочия. Но в конце концов, это выливается во что? Что все опять приходят на федеральный уровень, и мы начинаем с центра поля эту проблему решать», - добавил президент, отметив, что Минфин регулярно выделяет финансовую поддержку регионам.

«Надо как-то сопоставлять с тем, что происходит в реальных финансах на региональном уровне», - считает Путин.