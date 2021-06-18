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Политика

Михаил Ведерников и Александр Борисов вошли в территориальную группу «Единой России» на выборах в Госдуму

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Борисов вошли в состав территориальной группы № 40 на выборах депутатов Госдумы. Решение принято на съезде партии «Единая Россия» 19 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковские новости».

Группу возглавляет Александр Дрозденко, Ведерников занимает в списке второе место, Борисов - четвертое, третье — руководитель центрального штаба «Волонтеров Победы» Амельченкова Ольга. 

На съезде были сформированы 57 территориальных групп федерального списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму VIII созыва, они пройдут в сентябре. 50 из них возглавили действующие главы субъектов России. Всего в список значится более 600 кандидатов.

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