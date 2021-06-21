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День кинологической службы уголовно-исполнительной системы отмечается 21 июня

21 июня отмечается День кинологической службы уголовно-исполнительной системы. Специалисты-кинологи УИС обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств, находящихся на объектах УИС, патрулирования внутренних и прилегающих территорий учреждений, розыска и задержания лиц, бежавших из-под охраны, поиска и обнаружения наркотических и психотропных средств, взрывчатых веществ, участия в оперативно-разыскных и режимно-профилактических мероприятиях, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Кинологические подразделения органов внутренних дел, внутренних войск и уголовно-исполнительной системы страны на всех этапах развития общества вносили большой вклад в обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

На сегодняшний день в кинологической службе УФСИН России по Псковской области в составе караулов и дежурных смен несут службу около 100 специалистов-кинологов, за каждым из них закреплена служебная собака.

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