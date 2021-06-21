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В преддверии Дня памяти и скорби в Пскове встретились родственники воинов 141-й стрелковой дивизии Красной Армии

21 июня в преддверии Дня памяти и скорби в Пскове состоялась встреча родственников, потомков псковских воинов 141-й стрелковой дивизии (первого формирования) Красной Армии. Мероприятие прошло в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился руководитель аппарата региональной администрации. Он зачитал приветственный адрес главы региона. В нем Михаил Ведерников назвал дату начала Великой Отечественной войны одной из самых трагических в истории страны, за которой стоят миллионы сломанных судеб, целые народы, находившиеся на грани уничтожения, а также невероятный подвиг защитников Отечества.

«Война принесла невыносимые страдания, горе и слезы, которые мы не имеем права забыть. Мы всегда должны хранить память о погибших за свободу нашей Родины. Такие встречи, как сегодня, важны не только для родных погибших защитников Отечества. Они важны для каждого из нас, чтобы помнить свою историю, знать, какой ценой досталась нашему народу Великая Победа», — подчеркнул губернатор и сообщил, что удалось установить фамилии 21 псковского воина, который погиб за тысячи километров от родного дома.

Глава региона поблагодарил родственников псковских бойцов и командиров 141-й стрелковой дивизии за то, что чтут память своих отцов, дедов и передают из поколения в поколение правду о самой страшной войне XX века. Речь, в частности, идет об их многолетней работе над изданием книги «Два дня Подвысокинской были». Данная уникальная общественная инициатива была поддержана администрацией Псковской области.

«Это не просто книга — это лицо войны, восстановленные истории каждого бойца дивизии, кто не вернулся с полей сражений. Книги обязательно будут переданы в библиотеки и школы. Чтобы подрастающее поколение могло прикоснуться к истории, получить новые знания о Великой Отечественной войне и в будущем передать их потомкам», - отметил Михаил Ведерников.

В рамках встречи в библиотеке состоялась презентация книги «Два дня Подвысокинской были». Родственникам воинов были вручены экземпляры тома. Некоторым участникам за особый вклад в подготовку книги к изданию переданы благодарственные письма администрации Псковской области.

Затем гостям была представлена премьера документального фильма «Рядовой Уманьского котла» Виктора Тарасова. После чего участники смогли пообщаться.

Добавим, в библиотеке открыта выставка архивных исторических документов, полученных в ходе работы над книгой и изучения истории подвигов 141-й стрелковой дивизии.

Боевой путь 141-й стрелковой дивизии (1-го формирования) Красной Армии стал настоящей трагедией. В самом начале войны, 2 августа 1941 года, она была окружена под Уманью, большинство личного состава при выходе из окружения погибло или попало в плен. Среди военнослужащих, призванных служить в дивизию, было много жителей Псковской области.

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