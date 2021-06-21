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Псковичи могут принять участие в патриотических акциях, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

В Псковской области в День памяти и скорби, который в России отмечают ежегодно 22 июня, пройдет ряд патриотических мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Большинство из них пройдут в режиме онлайн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Так, жители региона могут принять участие во всероссийской акции «Аист на крыше». Для этого нужно спеть одноименную песню на музыку Давида Тухманова и записать исполнение на видео. Сделать это можно, например, около военного мемориала. Ролик следует выложить в любую социальную сеть, сопровождая пост хештегами #АистНаКрыше, #ЗаМирноеНебо, #АистНаКрыше22июня.

Еще одно мероприятие в память о воинах и мирном населении, погибших в годы Великой Отечественной войны, — акция «Свеча памяти». Зажечь свою «свечу памяти» в этом году можно как очно у любого военного мемориала, так и в режиме онлайн на сайте деньпамяти.рф.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках по случаю Дня памяти и скорби городские прожекторы изменят траекторию своего свечения и в 23:00 устремят в небо «Лучи Победы». К акции присоединится и авиация — самолеты над областью в этот день будут летать с включенными фарами.

И традиционно 22 июня жители Псковской области смогут почтить память о жертвах войны минутой молчания. Акция будет проводиться повсеместно в 12:15.

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