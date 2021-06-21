Мурашко дал рекомендации по ревакцинации
Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что в период роста заболеваемости стоит прививаться раз в полгода, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью канала «Россия 24».
«В период подъема заболеваемости повторную прививку следует делать раз в полгода, при спокойной ситуации — раз в год», - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он уточнил, что защиты от инфекции будет достаточно, поэтому постоянно сдавать анализы будет не нужно.
«Не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», — отметил он в эфире канала «Россия 24».
Бесплатно может сделать прививку любой желающий в пунктах вакцинации, которые работают при медицинских учреждениях, а также в торговых центрах.
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