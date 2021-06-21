Световой день в Псковской области сегодня продлится 18 часов и 8 минут

17:22, 21 июня 2021, ПАИ

Световой день в Псковской области сегодня, 21 июня, в день летнего солнцестояния, продлится 18 часов и 8 минут. Это почти на 11 часов дольше, чем в день зимнего солнцестояния. 22 июня продолжительность светового дня не изменится, но уже 23 июня он уменьшится на одну минуту.

Рассвет сегодня наступил в 4:04, закат будет в 22:12. Таким образом, 21 июня станет самым долгим световым днём года. Интересно, что на широте Москвы день продлится в течение 17 часов 33 минут.