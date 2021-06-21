Тяжёлые случаи коронавируса в Псковской области могут быть связаны с новым штаммом

17:25, 21 июня 2021, ПАИ

В Псковской области увеличилось количество пациентов с коронавирусом с тяжёлым течением заболевания, что может быть связано с появлением нового штамма. Об эпидобстановке рассказал губернатор Михаил Ведерников в официальном Telegram-канале региона.

По его словам, кислородная станция инфекционной больницы сейчас работает на пределе не только в реанимации, но и во всех других отделениях. «Предполагаем, что такое течение вызвано новым штаммом, он развивается значительно быстрее, гораздо хуже и тяжелее переносится молодыми пациентами», - сказал Михаил Ведерников.