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Общество

В Псковской области регистрируется небывалая доля пациентов с тяжёлым течением COVID-19

21 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, чтобы обсудить сложившуюся в регионе эпидемиологическую обстановку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона обратил внимание на то, что динамика распространения COVID-19 быстро нарастает, фиксируется рост числа заболевших и госпитализированных. Если во вторую неделю месяца рост составил 11,5%, то в третью — уже 30%. Загрузка коечного фонда превысила 80%.

«Но что особенно тревожит врачей — небывалая доля пациентов с тяжелым течением заболевания. Показательная статистика была в субботу: из 59 выявленных заболевших 50 были госпитализированы в тяжелом и среднем состояниях. Кислородная станция инфекционной больницы работает на пределе — сейчас она задействована не только в реанимации, но и во всех отделениях», — заметил губернатор.

Главный санитарный врач Псковской области ухудшение ситуации связал с усилением миграционных процессов и социальных контактов, которые отмечаются с наступлением летнего отпускного периода. Александр Нестерук также проинформировал, что клиника заболевания изменилась, что связано с циркуляцией новых штаммов. Чаще болеть стала молодежь, увеличилось количество больных в среднем и тяжелом состоянии.

Глава региона подчеркнул, что в регион, действительно, прибыло много жителей крупных городов. Тем не менее он отметил, что дисциплина жителей региона остается высокой, и призвал усилить бдительность, внимательно отнестись к соблюдению масочного режима, всего комплекса ограничительных мероприятий.

Участники совещания проанализировали возможный перечень ограничительных мероприятий, которые планируется ввести на территории региона, а также обсудили первоочередные действия, направленные на мобилизацию системы здравоохранения. В частности, возможное развертывание дополнительных мест для больных коронавирусом на базе неинфекционных медучреждений. Речь зашла и о необходимости обеспечения противовирусной безопасности на объектах транспорта.

Особый акцент на совещании был сделан на ходе прививочной кампании. «Ситуация еще раз доказывает очевидную необходимость массовой вакцинации. Многие это увидели — динамика вакцинации за неделю выросла на 15%», — заметил губернатор.

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