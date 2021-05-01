«Главная тема с Надеждой Назаренко» - новый видеопроект ПАИ

19:42, 21 июня 2021, ПАИ

Псковское агентство информации запускает новый авторский видеопроект - «Главная тема с Надеждой Назаренко».

В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперт свои — и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».