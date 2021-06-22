Раскрываемость IT-преступлений в Псковской области увеличилась на 18% в 2020 году

11:20, 22 июня 2021, ПАИ

О результатах оперативно-служебной деятельности подразделений УМВД России по Пскову за 2020 год рассказал начальник УМВД России по Пскову полковник полиции Сергей Сурин на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«С учетом потенциальных угроз и возникших дополнительных обязанностей были скорректированы планы. В результате принятия своевременных управленческих решений, в целом, ситуацию удалось сохранить под контролем», - отметил Сурин.

В прошлом году зафиксирован рост зарегистрированных преступлений на 20%, в том числе тяжких и особо тяжких почти на 17%.

Рост тяжких составов преступлений в первую очередь связан с увеличением посягательств с использованием IT-технологий и выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Краж и мошенничеств с использованием IT-технологий совершено в 2,5 раза больше в сравнении с 2019 годом. В связи с этим были предприняты меры, направленные на исправление складывающейся ситуации. А именно: введены в штатную структуру и укомплектованы специализированные подразделения, осуществляющие раскрытие и расследование данных преступлений. Благодаря принимаемым мерам количество раскрытых в 2020 году краж, совершенных с использованием IT-технологий увеличилось почти на 18%.

Всего в отчётном периоде раскрыто 1536 преступлений, что выше среднего показателя за последние 10 лет.

Полковник отметил, что приоритетным направлением работы остается повышение доступности качества государственных услуг. Так, местным отделом по вопросам миграции было предоставлено более 76 тысяч услуг в сфере миграции, а также 1249 - по линии инспекции безопасности дорожного движения.

Значительные силы ведомства были задействованы для обеспечения правопорядка при проведении общественно-политических и иных массовых мероприятий. Наиболее важное из них - общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Благодаря комплексным мерам правоохранителям на 18,1% удалось сократить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и почти вдвое с погибшими.

В своем выступлении Сергей Сурин обратил внимание на участие УМВД в реализации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, семейно-бытового насилия, правонарушений в подростковой среде.

Активная работа проведена в сфере административного надзора над лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также в сфере защиты жизни и здоровья граждан от употребления суррогатной спиртосодержащей продукции.

В завершение доклада Сергей Сурин отметил, что личный состав УМВД России по Пскову готов выполнять поставленные перед полицией задачи, обеспечивать безопасность граждан Пскова. Также он выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество и взаимопонимание с органами государственной власти, администрацией Пскова.

Депутаты рекомендовали вынести данный вопрос на очередную 53-ю сессию Псковской городской Думы.