В Великих Луках определились с датой выпускных вечеров в школах
В Великих Луках определились с датой выпускных вечеров в школах. Администрация города разместила «постановление о проведении единого дня выпускных вечеров для выпускников общеобразовательных учреждений».
Согласно документу, выпускные в школах города пройдут 26 июня с 11:00 до 16:30. В связи с этим с 11:00 26 июня по 11:00 27 июня на территории города будет ограничена розничная продажа алкоголя.
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