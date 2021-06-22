В Великих Луках определились с датой выпускных вечеров в школах

15:24, 22 июня 2021, ПАИ

В Великих Луках определились с датой выпускных вечеров в школах. Администрация города разместила «постановление о проведении единого дня выпускных вечеров для выпускников общеобразовательных учреждений».

Согласно документу, выпускные в школах города пройдут 26 июня с 11:00 до 16:30. В связи с этим с 11:00 26 июня по 11:00 27 июня на территории города будет ограничена розничная продажа алкоголя.