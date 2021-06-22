В Палкинском районе идут активные дорожные работы по нацпроекту
В Палкинском районе, который входит в Псковскую городскую агломерацию, идут активные дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в муниципалитете ремонтируют два объекта общей протяженностью около 5 км: два участка дороги Воронино — Гриханиха и отрезок дороги Рубцово — Амосово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
На участке дороги Воронино — Гриханиха длиной 1,7 км, который примыкает к федеральной трассе Р-23 и проходит через деревню Воронино в сторону населенного пункта Еремино, выкорчеван кустарник и прочищены водопропускные трубы. Более 1 тыс. кв. м отсыпано щебнем и отсевом, идет укладка выравнивающего слоя покрытия. Для этих целей уже использовано более 150 тонн асфальтобетонной смеси.
На втором отрезке длиной 445 метров, который ведет к деревне Вернявино, уже уложено два слоя асфальта: нижний и верхний. Заказчик проверяет качество нового асфальтобетонного покрытия. Впереди укрепление обочин песчано-гравийной смесью и установка дорожных знаков.
На участке дороги Рубцово — Амосово длиной около 3 км от деревни Захонье в сторону населенного пункта Анскино отремонтированы водопропускные трубы. На площади около 12 тыс. кв. м выполнено устройство покрытия из песчано-гравийно-щебеночной смеси. Продолжаются работы на автобусной остановке: подрядчик восстанавливает заездной карман и устанавливает бортовой камень. Дорожки и тротуары будут заасфальтированы, а на остановке появится автопавильон. Кроме того, идут работы в полосе отвода: здесь вырубают кустарник.
Работы по контракту с администрацией Палкинского района выполняет ООО «УДС Псков». Общая стоимость ремонта составляет более 17 млн рублей, которые выделены из федерального и областного бюджетов. Срок исполнения контракта — 19 июля.
Оба объекта относятся к 5-й категории дорог, имеют по одной полосе движения. Ширина проезжей части варьируется от 4 до 5 метров, обочин — от 1 до 3 м. Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит 4 года, на верхний слой песчано-гравийного покрытия и укрепление обочин — 3 года.
Всего в этом году благодаря нацпроекту в Псковской городской агломерации приведут в нормативное состояние около 19 км дорог местного значения. На эти цели направлено около 520 млн рублей. В агломерацию входят Псков, Псковский, Печорский, Палкинский и Островский районы. В последнем уже завершились работы по дорожному нацпроекту.
Считаете ли вы необходимой обязательную вакцинацию от COVID?
22 июня прошла торжественная церемония захоронения останков воинов Великой Отечественной Войны
Президент России возложил сегодня цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены