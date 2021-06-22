В Палкинском районе идут активные дорожные работы по нацпроекту

17:31, 22 июня 2021, ПАИ

В Палкинском районе, который входит в Псковскую городскую агломерацию, идут активные дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в муниципалитете ремонтируют два объекта общей протяженностью около 5 км: два участка дороги Воронино — Гриханиха и отрезок дороги Рубцово — Амосово, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На участке дороги Воронино — Гриханиха длиной 1,7 км, который примыкает к федеральной трассе Р-23 и проходит через деревню Воронино в сторону населенного пункта Еремино, выкорчеван кустарник и прочищены водопропускные трубы. Более 1 тыс. кв. м отсыпано щебнем и отсевом, идет укладка выравнивающего слоя покрытия. Для этих целей уже использовано более 150 тонн асфальтобетонной смеси.

На втором отрезке длиной 445 метров, который ведет к деревне Вернявино, уже уложено два слоя асфальта: нижний и верхний. Заказчик проверяет качество нового асфальтобетонного покрытия. Впереди укрепление обочин песчано-гравийной смесью и установка дорожных знаков.

На участке дороги Рубцово — Амосово длиной около 3 км от деревни Захонье в сторону населенного пункта Анскино отремонтированы водопропускные трубы. На площади около 12 тыс. кв. м выполнено устройство покрытия из песчано-гравийно-щебеночной смеси. Продолжаются работы на автобусной остановке: подрядчик восстанавливает заездной карман и устанавливает бортовой камень. Дорожки и тротуары будут заасфальтированы, а на остановке появится автопавильон. Кроме того, идут работы в полосе отвода: здесь вырубают кустарник.

Работы по контракту с администрацией Палкинского района выполняет ООО «УДС Псков». Общая стоимость ремонта составляет более 17 млн рублей, которые выделены из федерального и областного бюджетов. Срок исполнения контракта — 19 июля.

Оба объекта относятся к 5-й категории дорог, имеют по одной полосе движения. Ширина проезжей части варьируется от 4 до 5 метров, обочин — от 1 до 3 м. Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит 4 года, на верхний слой песчано-гравийного покрытия и укрепление обочин — 3 года.

Всего в этом году благодаря нацпроекту в Псковской городской агломерации приведут в нормативное состояние около 19 км дорог местного значения. На эти цели направлено около 520 млн рублей. В агломерацию входят Псков, Псковский, Печорский, Палкинский и Островский районы. В последнем уже завершились работы по дорожному нацпроекту.