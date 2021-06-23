Борис Елкин извинился перед псковичами за кривую разметку на Октябрьском проспекте
Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин извинился перед жителями Пскова за кривую разметку на Октябрьском проспекте.
«Уважаемые псковичи, это ошибка подрядной организации, которая выполняет работы по нанесению разметки в городе Пскове. Данные работы не приняты, и нарушения будут устранены», - написал Борис Елкин на своей странице в Facebook.
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