Борис Елкин извинился перед псковичами за кривую разметку на Октябрьском проспекте

09:41, 23 июня 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин извинился перед жителями Пскова за кривую разметку на Октябрьском проспекте.

«Уважаемые псковичи, это ошибка подрядной организации, которая выполняет работы по нанесению разметки в городе Пскове. Данные работы не приняты, и нарушения будут устранены», - написал Борис Елкин на своей странице в Facebook.