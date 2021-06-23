Проблему СМС-спама нужно решать на федеральном уровне — Ольга Милонаец

15:20, 23 июня 2021, ПАИ

Проблему СМС-спама нужно решать системно на федеральном уровне. Об этом заявила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что в сфере рекламы большая часть заявлений граждан касается именно спама в СМС. По словам специалисты, ФАС уже прорабатывает вопрос с мобильными операторами в части предоставления им возможности блокировки спама. «Не должны мы с палкой за комаром гоняться», - добавила руководитель псковского УФАС.

Также порой поступают сообщения о рассылке банков. В таких случаях антимонопольная служба проверяет, давал ли человек согласие на рассылку. «Аккуратнее получайте скидочные карточки, аккуратно пишите свои анкетные данные на рассылку», - обратилась Ольга Милонаец к псковичам.