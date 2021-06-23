Керамическую зеленополивную флягу обнаружили псковские археологи на улице Леона Поземского

17:06, 23 июня 2021, ПАИ

Археологам удалось обнаружить практически целую большую керамическую зеленополивную флягу при раскопках на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram-аккаунте.

«Обычно мы находим многочисленные осколки разбившихся сосудов, а тут отбито только одно ушко и кусочек горлышка», - отметили археологи, добавив, что такая находка является большой редкостью и удачей, ведь предки не любили выбрасывать вещи, которые могли еще пригодиться в быту.