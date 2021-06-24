Ученые выдвинули теорию о повышении распространения COVID-19 из-за пыльцы

12:07, 24 июня 2021, ПАИ

Физики выяснили, что коронавирус нового типа, вероятно, подвержен распространению через пыльцу, сообщается в публикации научного журнала Physics of Fluids.

Ранее было также известно о путях распространения аллергенов и мелких частиц через пыльцу, поэтому ученые предположили, что и SARS-CoV-2 может распространяться с пыльцой.

Также ранее европейские биологи заметили, что часто локальные вспышки COVID-19 совпадали по времени с эпизодами цветения различных растений на территории отдельных регионов Европы. После они решили проверить свою теорию.

Талиб Дбоук и Димитрис Дрикакис сформировали компьютерную симуляционную модель, как пример подобной ситуации которой была представлена цветущая ива, а около нее на расстоянии 20 метров находились две группы людей (11 и 97 человек), среди которых ученые поместили тех, кто являлся носителем коронавирусной инфекции.

Они обращали внимание, как коронавирус будет взаимодействовать с людьми и пыльцой, учитывалось наличие и отсутствие пыльцы, а также ветра и его силы.

В результате проведенного эксперимента ученые обнаружили, что SARS-CoV-2, или COVID-19, действительно с пылцой распространяется значительно быстрее, чем это протекает без пыльцы в воздухе. Ученые заявили, что эта особенность взаимодействий частиц пыльцы и вируса может объяснять, почему, например, в Луизиане и Испании пережили в прошлом году необъяснимые летние всплески распространения COVID-19.