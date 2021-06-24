Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ученые выдвинули теорию о повышении распространения COVID-19 из-за пыльцы

Фото: Physics of Fluids

Физики выяснили, что коронавирус нового типа, вероятно, подвержен распространению через пыльцу, сообщается в публикации научного журнала Physics of Fluids. 

Ранее было также известно о путях распространения аллергенов и мелких частиц через пыльцу, поэтому ученые предположили, что и SARS-CoV-2 может распространяться с пыльцой. 

Также ранее европейские биологи заметили, что часто локальные вспышки COVID-19 совпадали по времени с эпизодами цветения различных растений на территории отдельных регионов Европы. После они решили проверить свою теорию.  

Талиб Дбоук и Димитрис Дрикакис сформировали компьютерную симуляционную модель, как пример подобной ситуации которой была представлена цветущая ива, а около нее на расстоянии 20 метров находились две группы людей (11 и 97 человек), среди которых ученые поместили тех, кто являлся носителем коронавирусной инфекции. 

Они обращали внимание, как коронавирус будет взаимодействовать с людьми и пыльцой, учитывалось наличие и отсутствие пыльцы, а также ветра и его силы. 

В результате проведенного эксперимента ученые обнаружили, что SARS-CoV-2, или COVID-19, действительно с пылцой распространяется значительно быстрее, чем это протекает без пыльцы в воздухе. Ученые заявили, что эта особенность взаимодействий частиц пыльцы и вируса может объяснять, почему, например, в Луизиане и Испании пережили в прошлом году необъяснимые летние всплески распространения COVID-19. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к ставкам на спорт?
Проголосовать >>>

24 июня 2021

Экс-футболист клуба «Псков» сыграет за немецкий «Шальке»
24 июня 2021

Субтропический антициклон вызвал жару в европейской части России
24 июня 2021

Псковская рыбоохрана: Мы не карательный орган, у нас есть человеческое лицо
24 июня 2021

Михаил Ведерников рассказал о новых задачах депутатов
24 июня 2021

Еще три псковских водоёма прошли проверку Роспотребнадзора
24 июня 2021

ФОТОФАКТ: Вместо тротуара фруктовая лавка
24 июня 2021

Tele2 рассказала о развитии подходов к взаимодействию с клиентами
24 июня 2021

Российские банки борются за пенсионеров

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...