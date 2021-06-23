В Псковской области Россельхознадзор за выходные проконтролировал ввоз около 850 тонн белорусских товаров животного происхождения

19:29, 23 июня 2021, ПАИ

В минувшие выходные в Псковской области должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора был проконтролирован ввоз 846 тонн продукции животного происхождения из Республики Беларусь, сообщила ПАИ пресс-служба ведомства.

Более 50% от общего объёма ввезённых товаров составило молоко и молочная продукция - 481,6 тонн. Также из соседней страны было ввезено 165 тонн говядины, более 83 тонн мяса птицы, более 47 тонн морепродуктов, 24,8 тонн готовой мясной продукции, почти 20 тонн кормовых добавок, 2,5 тонн мясных консервов, более 12 тонн рыбы, а также 1,2 миллиона штук куриных яиц.

В ходе проведения проверочных мероприятий государственными инспекторами Управления было установлено, что ветеринарные сертификаты гарантируют выполнение Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза.

После прохождения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий грузы были направлены в адреса получателей.