«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Как заставить подрядчиков делать дороги хорошо?

19:40, 23 июня 2021, ПАИ

В центре внимания в среду, 23 июня, одна из самых больных тем — дороги. Что нужно сделать, чтобы подрядчики укладывались в сроки? Можно ли сделать ремонт с перового раза без косяков? Эти, почти уже ставшие риторическими, вопросы вновь вышли на повестку дня во время рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на проверку дорожных работ в городе Пскове.

«Главная тема с Надеждой Назаренко» - новая программа Псковского агентства информации.

В конце каждого рабочего дня руководитель медиацентра ПАИ Надежда Назаренко подводит итоги, выбирая главную на сегодня тему. Надежда Назаренко высказывает свою точку зрения, эксперт свои — и они необязательно должны совпасть.

Выпуски видеопроекта можно будет увидеть на сайте Псковского агентства информации, на Youtube-канале ПАИ, а также в телеграм-канале «Псковские новости».