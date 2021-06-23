В Пскове прошел региональный комитет по подготовке к празднованию 300-летия прокуратуры Российской Федерации
В Пскове прошел региональный комитет по подготовке к празднованию 300-летия прокуратуры Российской Федерации
23 июня, в среду, в Администрации Псковской области прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия прокуратуры Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
«Оргкомитет сформирован во исполнение поручения президента Российской Федерации. Учитывая важность и значимость мероприятия на нас особенно высокая ответственность за качество и формат проведения мероприятий» - заявил Губернатор Михаил Ведерников.
В рамках подготовки к празднованию 300-летия прокуратуры Российской Федерации приведут в порядок инфраструктуру возле здания областной прокуратуры. Будет разбит парк. В настоящее время рассматриваются варианты его благоустройства.
Основные праздничные мероприятия запланированы на 12 января 2022 года.
Очередное заседание оргкомитета по празднованию 300-летия прокуратуры РФ пройдет в Пскове в начале июля.
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