Новый температурный рекорд был побит в Пскове

08:37, 24 июня 2021, ПАИ

23 июня в Пскове вновь был побит температурный рекорд, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Абсолютный максимум температуры воздуха был равен +35,5 градуса. По данным Псковского гидрометцентра, до этого максимальная температура была зафиксирована в 2009 год и составила +35 градусов.

Напомним, 21 июня был побит температурный рекорд 1968 года.

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