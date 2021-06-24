Новый температурный рекорд был побит в Пскове
23 июня в Пскове вновь был побит температурный рекорд, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Абсолютный максимум температуры воздуха был равен +35,5 градуса. По данным Псковского гидрометцентра, до этого максимальная температура была зафиксирована в 2009 год и составила +35 градусов.
Напомним, 21 июня был побит температурный рекорд 1968 года.
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