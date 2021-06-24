Из-за жесткой посадки аэростата в Псковской области возбудили уголовное дело

11:53, 24 июня 2021, ПАИ

Уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что в деревне Рыжаково Великолукского района аэростат совершил грубую посадку, из-за чего пострадали двое человек, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следователей, на борту аэростата находились восемь человек.

«Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» по факту жесткой посадки теплового аэростата, вследствие которого мужчина и женщина получили травмы», - отмечается в сообщении.

В ходе следствия выяснили, что тепловой аэростат совершил жесткую посадку, из-за чего корзина упала на бок и ее, от ветра, проволокло по земле около 70 метров.



«В нарушение порядка использования воздушного пространства указанным гражданам были оказаны услуги в виде вывозных полетов на тепловом аэростате, за денежное вознаграждение в размере 8 тыс. рублей за один полет с одного человека, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в сложных метеоусловиях и в перегрузочном режиме, не предусмотренном руководством по эксплуатации аэростата, осуществлен коммерческий взлет», - говорится в сообщении.