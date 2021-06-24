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Общество

В медиацентре ПАИ прошёл нетворкинг по подготовке к составлению грантовых заявок

В медиацентре Псковского агентства информации в рамках продюсерского центра СО НКО прошёл нетворкинг по подготовке к составлению грантовых заявок.

В нетворкинге приняли участие АНО «Центр эффективного сельского хозяйства и садоводства»; благотворительный фонд «Объединение» (Великие Луки), поисковый отряд «Гвоздика» (Невель), детский центр развития «Вообразилия», ПРОО детского и молодежного творчества «Музыкальное наследие Псковщины», АНО дополнительного профессионального образования Учебный центр обороны «Эшелон», региональное отделение Российского детского фонда.

Участники встречи обсудили зависимость формы и содержания предоставляемой информации от аудитории, которая ее потребляет. Речь также шла о необходимости обеспечивать контроль над интеллектуальной собственностью, о том, как грамотно составлять пресс-релизы, какие новостные поводы будут интересны редакциям СМИ, а какие нет.

Участники встречи также обменялись новостями относительно завершенных проектов, поделились планами на будущее и обменялись контактами, чтобы затем объединить усилия.

Проект «Продюсерский центр СО НКО» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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