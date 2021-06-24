700 тысяч рублей пожертвовали псковичи на мемориал «Знамя Победы»

14:32, 24 июня 2021, ПАИ

На возведение мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе только частные лица - жители Псковской области - пожертвовали уже 700 тысяч рублей. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 24 июня.

«Юридических лиц пока мало, будем работать», - сказала она. Псковичи переводят от 50 до 10 тысяч рублей пожертвований.

Тимофеева также подчеркнула, что даты окончания сбора средств на мемориал пока нет. По ее словам, до конца года необходимо собрать полную сумму, чтобы весной приступить к монтажу памятника, который будет изготавливаться еще 5-6 месяцев. Сейчас на объекте заканчивается благоустройство, на него было выделено 20 млн рублей.

«Это место притяжения, куда можно съездить и посмотреть, — туристическая составляющая», - считает профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.