О современных методах переработки отходов рассказали в «Экопроме»

15:44, 24 июня 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») уже больше трех недель производит вывоз мусора из контейнеров «Вторсырьё» на площадках города Пскова. Данный мусор пойдет на первичную сортировку, и для лучшего понимания возможностей переработки рассмотрим сам процесс на разных видах вторсырья, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Пластиковые бутылки. Вначале проводится ручная досортировка: пластик разделяют по видам и по цвету, после чего в цехе мойки с помощью растворов удаляют этикетки. Затем происходит механическая резка, в результате которой получается так называемый флекс, служащий красителем или сырьём. А превращение его в гранулы для производства новых бутылок происходит с помощью экструдера при температуре 280 градусов.

Стеклянный бой. Осколки проходят многоступенчатую досортировку, где с помощью магнитов и механически от стекла отделяются частицы металла, пластика и других материалов. Стекло распределяется по цвету. Это происходит автоматически, с помощью механизмов, пневматики и оптических датчиков. Потом происходит переплавка, после которой из горячих стеклянных «капель» машинами выдуваются бутылки.

Металл. Для начала весь металл, а это в основном алюминиевые, консервные и жестяные банки, отправляется на дробилку - для отделения черных металлов от немагнитных материалов, таких как дерево, бумага, пластик, стекло, цветной металл и др. После этого магнитным сепаратором идет отделение черных металлов от цветных металлов и неметаллических материалов в потоке. С помощью ремней, вертикальных колонн и потоков воздуха металлический лом отделяется от примесей. А в конце вихретоковый сепаратор отделяет из потока цветной металл (алюминий, медь и т. д.) от пластмассы, дерева и других неметаллических материалов.

На данный момент сортировка для дальнейшей переработки происходит на сортировочном комплексе в деревне Котово Псковского района.