Псковская школа-интернат неправильно использовала «укрытие»

16:39, 24 июня 2021, ПАИ

Псковская общеобразовательная школа-интернат неправильно использовала «укрытие». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

На балансе учреждения находится защитное сооружение гражданской обороны типа «укрытие», при использовании которого, как показала проверка прокуратуры, нарушаются требования правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, и правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В укрытии хранили оборудование, мебель и иные предметы, использовали светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией. Отсутствовали и журнал оценки технического состояния защитного сооружения, план перевода сооружения на режим приема укрываемых, план с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации, планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств, список личного состава группы (звена) по обслуживанию укрытия, эксплуатационная схема водоснабжения и канализации, электроснабжения защитного сооружения, инструкция по использованию средств индивидуальной защиты, инструкция о мерах пожарной безопасности, правила поведения укрываемых, журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью, список телефонов.

Прокуратурой города в адрес и. о. директора учреждения внесено представление. По результатам рассмотрения представления выявленные нарушения устранены.