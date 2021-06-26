Телеведущая Оксана Фёдорова поздравила выпускников Псковской области

12:46, 26 июня 2021, ПАИ

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Российская телеведущая Оксана Фёдорова записала поздравление для выпускников страны.

«Дорогие выпускники! Я от всей души поздравляю вас с этим знаменательным днём. Вы прошли один из самых главных этапов в своей жизни, многому научились. Перед вами открылись все дороги. И сейчас самое главное – идти по велению своего сердца и выбрать правильный путь. Дерзайте! Будьте смелыми – и у вас всё получится. И если раньше я вам желала спокойной ночи, то сейчас пожелаю успехов, удачи и новых побед!» – сказала Оксана Фёдорова в обращении к выпускникам.

